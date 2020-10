Føder mange unger

nyheter

Hunnene i arten blir ikke kjønnsmodne før de er 100 år gamle. Så lenge håkjerringa følger samme mønster som nært beslektede arter, ser det ut til at den er blant de haiene som får flest avkom i løpet av livet. Noe som kan forklare at arten har klart seg oppsiktsvekkende godt, selv om den har vært fiske hardt på, skriver UiT på sine hjemmesider.

En rekke utrydningstruede haiarter skal beskyttes fra overfiske Under CITIES-konferansen i Genève stemte en rekke land søndag ja til å beskytte 18 utrydningstruede skate- og haiarter fra kommersielt fiske.

Håkjerringa er verdens lengstlevende virveldyr, og kan bli flere hundre år. Fra slutten av 1800-tallet og frem til andre verdenskrig ble det årlig landet rundt 44 000 håkjerringer bare i grønlandske farvann. Arten trives også godt i dype norske fjorder og havområder. Fremdeles blir håkjerring fanget som bifangst, spesielt i fisket etter blåkveite i store deler av Nord-Atlanteren. Den holder til på 200-600 meters dyp.

Forskerne fikk bekreftet flere teorier gjennom gamle nedtegnelser helt fra 60-tallet. Men det gjenstår fortsatt like mange spørsmål som svar. Hvor ofte blir en håkjerring gravid? Hvor lenge varer en graviditet? Hvor fødes ungene? Her må man smøre seg med tålmodighet, for håkjerringa lever i et hav av tid, skriver forskerne i pressemeldingen.