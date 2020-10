nyheter

I nærmere to uker har det spredt seg redsel i de to boligområdene i Harstad, og politiet bekrefter at de ved en rekke anledninger har blitt tilkalt for at mannen blant annet har vært aggressiv og kommet med trusler.

I en Facebook-gruppe i Harstad skriver en at han finner det «fullstendig uforståelig» at vedkommende har blitt plassert i kommunal bolig i boligområdet. Harstad Tidende har vært i kontakt med mannen som skrev innlegget, men han ønsker ikke å uttale seg.