Spennende å bli kjent med nye folk og lære noe nytt

En av de som hadde tatt turen dit var Abdul Latif Alkhatib fra Syria.

-Jeg liker å være her og å bli kjent med nye folk.

– De tingene jeg opplever eller ser vil jeg skrive om Nazanin Jamal (19) kom til Norge i desember 2019 og prater allerede glimrende norsk! Men hvordan har hun klart det?

Han kom til Norge for tre år siden og forteller at han var på et norskkurs i Libanon før han kom til Norge.

-Vi lærte litt språk og litt om kulturen. Noe av det første jeg lærte var å si «hvordan har du det» på norsk. Jeg har lært mye norsk siden den gang. Jeg liker å være sosial på skole og på jobb, sier Alkhatib.