– De tingene jeg opplever eller ser vil jeg skrive om 

nyheter

På internasjonal kafé på Frivillighetssentralen møter vi Nazinin Jamal fra Afghanistan. Her samles både norske og utenlandske for å bli kjent med hverandre og hverandres kulturer, kun for egen hygge. Hun kom til Norge rett får jul i fjor og prater så å si flytende norsk.

Ser på norsk TV

–Jeg ser mye norsk TV slik som NRK og TV2, jeg leser også avisen. Tre dager i uken går jeg på norskkurs på folkeuniversitetet og to dager i uken jobber jeg på en kafé. Jeg lærer mye via jobben og om det er ord jeg ikke forstår får jeg god hjelp av de andre ansatte, sier Jamal.



– På lørdager går jeg så ofte jeg kan på internasjonal kafé. Det er også veldig positivt for meg å komme hit. Her møter jeg mange mennesker som jeg lærer mye av. Hvis man bare går på skole eller jobb og så rett hjem så får man ikke øvd nok. Jeg prøver å lære så mye som mulig og bruker det norske språket så aktivt som mulig, forteller Jamal.

Små historier

Leder for Frivillighetssentralen Laila Benjaminsen forteller at Jamal også er flink til å gå turer i naturen og skriver små historier om det hun ser. Jamal viser meg noen av historiene hun har skrevet på sin egen Facebook profil.

Blant annet skriver hun denne teksten den 2.oktober:

«Naturen gir mennesket en vakker følelse med sine skjønnheter. Skjønnhet er usynlig for naturen i alle årstider. For eksempel er våren sesongen for å dyrke blomster, sommeren er sesongen for å se på blomster og trær, høsten er sesongen for å plukke frukt, og til slutt er vinteren sesongen for sovende trær. Alt vi ser har spesielle skjønnheter.»

–Jeg ønsker å skrive om de tingene jeg ser og opplever. Jeg ønsker også å bli flinkere på norsk så jeg kan snakke om følelsene mine rundt det jeg opplever, sier Jamal.

Lærte å sykle

I Norge fik hun for første gang erfare å sykle.

– Det var litt vanskelig i starten og jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle holde balansen, men nå går det bra, ler Jamal.

Slår opp vanskelige ord

I tillegg bruker hun google translate aktivt når hun leser bøker på norsk og kommer over et ord hun ikke forstår.

– Jeg har også en norsk-dari visuell ordbok. Her er det bilde av alle mulige ting. Under bilde av et eple står det «eple» på norsk og ordet for eple på mitt språk dari, forteller Jamal.

Føler seg trygg

–Jeg trives veldig godt i Norge og setter stor pris på at det er fred her. I hjemlandet mitt kunne man ikke sove uten å være redd på grunn av krigen. Jeg håper at det kan bli fred i også hjemlandet mitt Afghanistan, sier Jamal.