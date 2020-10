- Selger brukte leker

nyheter

I forbindelse med at Bysenteret arrangerte Barnas marked kunen barn møte opp og selge leker og annet utstyr de ikke trenger lenger.

En av de som har stilt seg opp for å selge er Darianne Kellere.

- Jeg er blitt stor nå så jeg trenger ikke alt dette. Jeg selger leker og bøker.

Tenker på miljøet og på andre

- For eksempel så kan man kjøpe en ny bamse til hundre kroner, men jeg selger de bare for tjue kroner. Det er bra at andre barn kan få billigere leker fra meg også er det bra for miljøet, sier Kellere.