Over 190 har meldt sin interesse for Larsneset

nyheter

Prosjektet er tegnet av arkitektkontoret Link Arkitektur i Trondheim, og kombinerer handlesenter og boliger midt i Harstad sentrum. Prosjektet har fått veldig god mottagelse, ifølge GARANTI Eiendomsmegling.



– Etter lanseringen har vi fått svært mange henvendelser rundt prosjektet. Til nå har det meldt seg over 190 interessenter, forteller prosjektansvarlig hos GARANTI Eiendomsmegling Bjørn Mathisen.

Mye dyrere enn skole og sykehjem Harstad Tidende har sjekket kvadratmeterprisen på flere store byggeprosjekt i landet. Prisen ligger på mellom 15.000 og 42.000 kroner per kvadratmeter.

Prosjektet er et av Harstads største boligprosjekter. Det jobbes nå med detaljering av planene for boligdelen, samt konseptene for delingsøkonomi som prosjektet kommer med.

Boligene bygges med nærhet til nye Larsneset Arena som vil inneholde et nytt handelssenter og flere andre servicefunksjoner slik som cafe- og restauranter. Larsneset Arena har som mål å bli en møteplass for beboere og innbyggerne i sentrum.

Boligene er utformet for å gi et variert bomiljø.

Havna taper stort på hurtigrutestopp Harstad Havn taper 300.000 kroner i måneden etter at Hurtigruten besluttet å droppe 90 prosent av turene langs kysten.

Åpenhet, utsikt og dagslys er vektlagt spesielt i prosjektet, derfor er boligdelen av prosjektet utformet som seks separate punkthus med utearealer med nærhet til hvert hus.

– Styrende for organiseringen av boligene har vært kontakten med byen og fjorden. Boligene får et stort uterom over handelssenteret, i tillegg til private utearealer på balkong. Utearealer på takterrasse er sør-vest-vendte og får etter vår oppfatning gode solforhold, sier Gunnar Næss, Link Arkitektur AS.