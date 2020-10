Klager på kino og bibliotek-vedtaket

nyheter

Det er Sverre Utvåg som på vegne av Kjøpesenter Nord as mener at kommunen har brutt lov om offentlige anskaffelser. De slår fast at kommunen har brutt de grunnleggende prinsippene som likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.

Kommunestyret: Her stemmer flertallet av lokalpolitikerne for ny kino og nytt bibliotek i Harstad Med knappest mulig flertall, 18 mot 17 stemmer, vedtok kommunestyret torsdag kveld å akseptere tilbudet fra Kaarbø Utvikling A/S om etablering av de nevnte kulturinstitusjoner i Kaarbøkvarteret.

Utvåg mener kommunens ivaretakelse av hensynet til forutberegnelighet må omfatte korrekt informasjon om kontraktsgjenstanden og prosedyren som gjennomføres.