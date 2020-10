Fylkestinget sier nei til sentralisering av lensmannsdistrikt  

nyheter

Uttalelsen kom på vegne av Sp, Ap, Høyre, Nordkalottfolket og MDG. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt i fylkestinget den 9.10.20, skriver fylkestinget i en pressemelding.

I uttalelsen fremgår det at Troms og Finnmark fylkesting er sterkt bekymret for de omfattende prosessene Politimesteren i Troms har satt i gang knyttet til organisering av lensmannsmannsdistrikt i Troms.

Et bekymret fylkesting

Fylkestinget er sterkt bekymret både for den uro vi ser på grunn av manglende involvering av berørte kommuner. Videre registrerer fylkestinget at politimesteren vurdere mulighet for ytterligere sammenslåinger for å spare penger.

– Troms og Finnmark fylkesting er bekymret for at Politimesteren i Troms nå tar nok et steg i retning økt sentralisering og sammenslåing av lensmannsdistrikt. Dette handler om å ivareta folks trygghet i hele fylket. De prosessene som politimesteren har satt i gang kan føre til det motsatte, uttaler Irene Lange Nordahl, gruppeleder for Senterpartiets gruppe i Troms og Finnmark fylkesting.

Fylkestinget viser i uttalelsen til at flere ordførere overfor politimesteren har uttrykt sterk misnøye med at kommunene ikke blir tilstrekkelig involvert i de omfattende prosessene som nå igangsettes.

Fra elleve til tre lensmannsdistrikter

Kommunene i Troms var i 2016 sterkt involvert i politireformen. Det ble etter hvert landet en omforent løsning, hvor man reduserte fra elleve til tre lensmannsdistrikter, Nord-Troms, Midt-Troms og Finnsnes lensmannsdistrikt, samt Tromsø- og Harstad politistasjonsdistrikt. For kommunene var viktige forutsetninger for denne løsningen at politiet skulle sørge for helkontinuerlig aktiv polititjeneste til innbyggerne i hele politidistriktet. Videre vektla både kommunene og politiet at forebyggende arbeide blant barn og unge skulle være prioritert i hele politidistriktet.

Politimesteren i Troms har orientert kommunene om store budsjettutfordringer, der det må tas betydelige nedtrekk. Beløpet skal være stigende og for 2024 opplyst å utgjøre mer enn 43 millioner kroner. I forbindelse med dette arbeidet har politidistriktet nedsatt flere arbeidsgrupper som har fått i oppgave å foreslå nedtrekk og bemanningsreduksjoner. Blant annet blir det vurdert om det overfor Politidirektoratet skal foreslås ytterligere sammenslåinger av lensmannsdistriktene og politistasjonsdistriktene. Videre pågår det en egen prosess der det vurderes å foreslå en felles namsfogd for hele politidistriktet. Dette besluttes eventuelt også av Politidirektoratet.

Flere lensmannskontorer er svekket

Troms og Finnmark fylkesting viser til politimeldingen som ligger til behandling i Stortinget. Her påpeker regjeringen "at den videre styrkingen av politiet skal skje i distriktene, blant annet gjennom å styrke geografiske driftsenheter, som organiserer lensmannskontorene og politistasjoner, mer enn enheter som ivaretar fellesoppgaver på politidistriktsnivå i årene som kommer".

Fylkestinget i Troms og Finnmark forutsetter og legger til grunn at Justisdepartementet og Politidirektoratet sørger for at politimesteren i Troms ikke starter nedtrapping av polititilbudet i en tid der statsminister og justisminister opplyser at politiet framover skal styrkes i distriktene. Tanker rundt en felles namsfogd for hele politidistriktet besluttes eventuelt også av Politidirektoratet, og må stoppes.

Situasjonen er sammenfallende med det som oppleves i Finnmark med at politireformen ikke har klart å oppfylle reformens intensjon og lovnad. Det har ført til at flere lensmannskontorer er svekket og operative politifolk er flyttet til de større enheter i politidistriktet.