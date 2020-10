Smilte om kapp, Kvæfjord kuppet søknadsmidler til høykapasitets bredbånd

nyheter

Larsen hadde et øye på direktestreamen fra fylkesrådets møte som gikk samtidig. Ett av punktene til behandling var tildeling av 20 millioner kroner som tilskudd til bredbåndsutbygging i Troms og Finnmark. Kvæfjord hadde stablet sammen hele ni søknader, sendt av gårde like før fristens utløp 1. august i år. Da saken kom opp til behandling fikk de voldsom uttelling, og forsynte seg grovt av potten.

Kraft-sjefene ble sendt hjem med "huskelapp" De kom til Kvæfjord kommunestyre for å levere en rutinemessig orientering om den pågående fusjonen med Nordkraft. Men ble nok møtt med en smule mer lokalt engasjement, enn de kanskje hadde trodd på forhånd.

– En skikkelig gladsak. Dette blir på en måte saksbehandling på direkten, for vi må muligens foreta et vedtak her og nå i denne anledningen, luftet Larsen, akkompagnert av et stort glis.