Mener Nord-Norge ikke har noe å juble for: – Han tar festen på forskudd

Onsdag kom statsbudsjettet for 2021, der det kom frem at Hålogalandsveien får 10 milliarder kroner. Det fikk stortingsrepresentant for Høyre i Troms, Kent Gudmundsen, til å ville sprette sjampanjeflaska og feire.

- Dette er en gledens dag. Ringvirkningene for lokalt næringsliv vil være i milliardklassen.

Det er lagt til grunn delvis bompengefinansiering av prosjektet, i tillegg til at det skal gjennomføreres som et OPS-prosjekt, det vil si offentlig-privat samarbeid. Statens vegvesen har lagt opp til å lyse ut hele prosjektet i én OPS-kontrakt. Leverandøren som vinner anbudet, får ansvaret for prosjektering, finansiering, bygging og drift av den nye veien i 25 år.