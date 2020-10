Kvæfjord sa ja til kraftfusjonen

nyheter

Den eneste som tok ordet i debatten var ordfører Torbjørn Larsen (Ap).

– Jeg er ikke glad i gigantomani. Man har ingen garanti for at noe stort blir så mye bedre, enn noe som er mindre. Men dette mener jeg er en god prosess og en riktig beslutning.

Gratangen kommune sier ja til fusjon Kommunestyret i Gratangen vedtok i dag å si ja til fusjon mellom Hålogaland Kraft og Nordkraft.

– Hålogaland Kraft Holding og Narvik kommune vil etter en fusjon få negativ kontroll, og vil kunne takke nei til fremtidige fusjoner og omstruktureringer. En helt annen balanse enn det vi erfarte under forhandlingene med Troms Kraft for noen år siden.

– Det var en følelse av å bli slukt. Ingen god følelse. Her får vi en hånd på rattet og kan si nei til ytterligere strukturering, hvis vi ikke liker det vi ser. Kravene til kraftselskaper tilsier dessuten at synergier og besparelser må hentes ut. Alternativet kan bli mindre utbytte for eierkommunene i fremtiden, påpekte Larsen.

Saken behandles også i Ibestad kommunestyre torsdag.