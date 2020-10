Kobler ned minibank-terminalene på Borkenes, i Hamnvik og på Evenskjer

nyheter

– Det stemmer at vi fjerner noen minibanker både her i området, og ellers i landsdelen. Årsaken er først og fremst at antallet uttak er drastisk redusert de senere årene. Det er jo klare årsaker til det; kortbetaling og andre digitale betalingsløsninger tar over, opplyser banksjef for Hålogaland i SNN, Stig Sæther.

Kontant i butikk

Digitaliseringen skyter stadig større fart. Penger er snart bare tall i en computer.

– I Norge foregår nå mer enn 97 prosent av alle betalingstransaksjoner digitalt, og det er ingen grunn til å tro noe annet enn at utviklingen vil fortsette i retning av ytterligere digitalisering, mener han.

– Hva så med dem som fortsatt ønsker å forholde seg til kontanter?

– Vi lanserte 1. september kontant i butikk (KIB), der man både kan ta ut og sette inn penger i 129 butikker i Nord-Norge. Så man kan si at vi reduserer med knappe 30 minibanker, men øker med 129 uttakssteder. Minibankene som nå fjernes er alle på steder der det finnes en butikk med KIB-løsningen innen rimelig avstand. Hamnvik, Evenskjer og Borkenes er de tre som nå kobles ned i området rundt Harstad, bekrefter Sæther.

Han forklarer hvordan penger fra disse minibankene fungerer i praksis i et nesten kontantløst samfunn:

– «Syklusen» mange steder er at noen tar ut penger i minibanken, for så å betale i butikken. Hvorpå butikken leverer pengene tilbake til banken, og pengene settes inn igjen i minibanken. Dette er verken nødvendig eller verdiøkende, det handler trolig mer om vaner enn noe annet, mener banksjefen.

På denne lenken finner du oversikt over hvor butikkene som tilbyr KIB er, og du finner all informasjon om hvordan tjenesten virker.

– Lever vi alle i et kontantløst samfunn snart?

– Det er vanskelig å spå om dette. Men det er helt klart at bruken av kontanter går bare en vei – og det er ned. Uttakene i minibank er redusert med 50 prosent på to år, og det er som nevnt bare tre prosent av alle transaksjoner som nå foregår kontant. Årsaken er åpenbar; det er enkelt, det er trygt og det gir god oversikt. Tæpping, og mobil betaling forsterker nok trenden ytterligere, slutter Sæther.

Meldingen fra banken blir ikke akkurat mottatt med jubel hos de politiske topplederne i distriktskommunene.

– Befolkningen i utkantene er eldre enn de som bor i landsdelens byer. De bruker også kontanter i større grad, og med varierende begrunnelse, enn unge, urbane mennesker. Slik sett ville det vært logisk å fjerne minibankene i byene først, og i distriktene sist. Men det er ikke noen logikk.

Behendig unnskyldning

– Tvert imot er digitaliseringen i samfunnet blitt et påskudd for å sentralisere virksomheter inn mot noen store sentra, og bruke innsparinger til å maksimere utbytte, mener Ibestad-ordfører Dag Sigurd Brustind (H). Han kan bare konstatere at øykommunen i likhet med så mange andre nå står uten minibank.

Heller ikke ordførerkollega Torbjørn Larsen (Ap) i Kvæfjord slår hæla i taket.

– Trasige greier. Fjerningen av tilbudet føyer seg dessverre glatt inn i rekken av nedbyggingen av tilbudene til befolkningen i distriktene. Jeg er klar over at kontant i butikk skal erstatte minibanken, men det er fortsatt slik at vi mister et tilbud vi har hatt. Nå står kommunen uten minibank.

– Men vi håndterer vel stadig mindre fysiske penger?

– Jeg tenker kanskje spesielt på de i samfunnet som sliter litt med å henge med i den digitale utviklingen. Noen har behov for andre løsninger enn det majoriteten hele tiden hegner om, og det tas ofte ikke hensyn til slikt når teknologiutviklingen raser av gårde.

Tilbakeslag

– Så har vi alle foreninger og lag som er avhengige av at folk har litt kontanter på kroppen til alt fra billetter til loddsalg og kjøp av kaffe og vafler. Uansett hvordan vi snur og vender på det, er nedkoblingen et lite tilbakeslag for Borkenes og Kvæfjord, fastslår Larsen.

Sparebanken Nord-Norges minibank på Evenskjer var også den eneste i kommunesenteret i Tjeldsund. I henhold til kartet over områder der det er mulig å ta ut kontanter fra KIB-ordningen finnes det slike både i Hamnvik og på Borkenes. Nærmeste uttakssted på kartet for befolkningen på Evenskjer, er derimot oppgitt å være Liland i Evenes kommune.

HT-redaksjonen lyktes ikke med å komme i kontakt med Tjeldsund-ordfører Helene Berg Nilsen for kommentar onsdag ettermiddag.