Her møtes barna for et annerledes fritidstilbud: – Spennende å leve som i middelalderen

nyheter

I fjor høst startet Sør-Troms Museum opp Juniorklubben på Middelaldergården, et gratis tilbud for alle barn mellom 9 og 12 år. Her møtes barna og deltar på aktiviteter som om de lever i middelalderen. Da koronaen kom i mars måtte tilbudet settes på pause, men har i høst kunne starte opp med Juniorklubben igjen.

Nå forteller de historier - ansikt til ansikt I en tid hvor mye i hverdagen vår består av moderne duppeditter tar Trondenes Middelaldergård et steg tilbake og tilbyr våre gjester historier ansikt til ansikt.

– Det er viktig for oss at unger får delta og får et slags eierforhold til Middelaldergården og historien på Trondenes. Vi ønsker at de skal lære noe om livet i middelalderen gjennom å delta på aktiviteter som foregår her på gården, sier museumspedagog Mona Høydahl, som jobber på gården og arrangerer Juniorklubben.