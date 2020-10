nyheter

– Vi vil gjerne være vertskommune for 5. og 6. års medisinerstudenter i samarbeid med UNN Harstad. Det vil på sikt kunne hjelpe oss med å rekruttere leger til Harstad og til regionen. At deler av utdanningsforløpet skjer her, har erfaringsmessig stor betydning for hvor legene velger å slå seg ned, sier hun.

Ingen ledige plasser

Saken ble behandlet i kommunestyret torsdag, og kommunen ber nå UiT og Helse nord om å utrede muligheten for å kunne gjennomføre 5. og 6. året av studieforløpet i Harstad.