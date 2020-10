Tord (21) kombinerer studier på UiT med frivillighetsarbeid i Moria

nyheter

Tord kommer opprinnelig fra Sørlandet, men flyttet til Harstad for tre år siden for å studere internasjonal beredskap på UiT. Her trives han godt, og har engasjert seg i flere typer frivillig arbeid i studentorganisasjoner i byen. Tidligere i år fikk Tord høre om den frivillige organisasjonen Attika Human Support gjennom bekjente. Da ble han raskt nysgjerrig på om deres frivillighetsarbeid kunne være noe for han.

Tjeldsund vil bosette Moria-flyktninger, men ikke alle var enige om hvordan Også Tjeldsund kommune ønsker å hjelpe flyktninger fra Moria-leiren, men som ventet var ikke alle partiene enige om måten det kunne gjøres på.

21-åringen så fort at organisasjonens arbeid på Lesvos var relevant for bachelorgraden han på den tiden var på andre året av.