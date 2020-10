nyheter

Han ble funnet i kritisk tilstand etter å ha ligget i sjøen i tre timer. Tre dager senere ble han erklært død ved UNN. Nå er Havarikommisjonens rapport klar.

– Våre undersøkelser har funnet at fartøyets reststabilitet ikke var tilstrekkelig til å sikre «Andreas» fra å kantre og forlise da brottsjø slo inn over dekk. Den totale lasten om bord medførte sannsynligvis at fartøyets stabilitet ble marginal, konkluderer Havarikommisjonen.