Byggfirma går til sivilt søksmål mot sin tidligere daglige leder

Byggfirmaet venter imidlertid ikke på at politiet skal fullføre etterforskningen av mannen. Nå har de stevnet den tidligere ansatte inn for Trondenes tingrett med et sivilt erstatningskrav for økonomiske misligheter.

Store summer skal være involvert: Anmeldt for underslag i byggfirma En tidligere daglig leder i firmaet, som har tilholdssted i Sør-Troms, er under etterforskning.

Saken ble formelt anmeldt til politiet i Harstad i mars i år. Politiadvokat Mona Madsen og økokrim-temaet har ansvaret for etterforskningen.