Tore Hay gir ut sin fjerde roman

Knapt ett år etter at han lanserte romanen «Kaffekrus med skår» som hadde krigshandlingene under andre verdenskrig i Nord-Norge som ramme, gjør han nå et dypdykk i de religiøse strømningene i bygde-Norge.

Hovedpersonen i «Stjerner og brødsmuler» er pinsevennen Kristian Skårbø. Etter en omflakkende tilværelse, blant annet på Vestlandet og nordvestkysten av USA, slår han seg ned som emissær for Pinsevennene på Ibestad, heimbygda til forfatteren. Det er kallet fra Gud som har brakt han til Nord-Norge der oppgaven hans er å stifte pinsemenigheter i Lofoten og Sør-Troms.

Religiøse strømninger

I sin debutroman «Først og frekkast» skrev Hay om arbeidslivet for de unge i mellomkrigstida. I «Kaffekrus med skår» som kom ut i fjor, foregikk handlingen under andre verdenskrig, ei tid der hele det nordnorske samfunnet ble sveiset sammen mot den ytre fienden.

- Krigen påvirket denne generasjonen sterkt, og i min nye roman tar jeg for meg de religiøse strømningene som er en annen sterk påvirkningskraft i bygdesamfunnet. Handlinga foregår fra begynnelsen på 1930-tallet til midten av 1950-tallet, og statskirka er sterkt knyttet til overklassen og embetsstanden. På Ibestad var det lensmannen, sorenskriveren, skattefuten og soknepresten. Utbredelsen av læstadianismen som var sterk på 1850-tallet, nådde ikke ut til øyene bortsett fra ei lita menighet på Forså, og baptistene etablerte stort sett sine menigheter på yttersida.

Polarisering

- Emissæren Kristian Skårbøs arbeid for å skape fotfeste for en pinsemenighet på Ibestad førte til en strek polarisering, for i likhet med baptistene hadde også pinsemenigheta krav om utmeldelse av statskirka og ny dåp. Det er blant annet disse religiøse motsetningene jeg ønsker å belyse. Hovedpersonen har levd og virket som emissær, men i boka har han fått navnet Kristian Skårbø. Dagboka hans er blant de mange kildene jeg har brukt. Han var en person som følger sin overbevisning mer helhjertet enn de fleste av oss greier, og han kommer ut for mange dramatiske hendelser, forteller forfatteren Tore Hay.