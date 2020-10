Slå et slag for stillheten

nyheter

Konspirasjonsteorier sier at kineserne har dyrket fram viruset i laboratorier bare for å lage kvalm og skaffe seg makt – det er nesten ikke grenser for mistenksomhet som springer ut av pandemien. Dette blir en slags støy som forstyrrer og forgifter det offentlige rom og debatten som skal foregå der.

Aviser og nyheter på TV viser brutale diktatorer og deres overgrep mot eget folk. Jeg siterer en av dagens aviser: «De fleste makthavere (-) blir mer og mer opptatt av hvordan de tar seg ut.»

Jeg tar inn alle dilemmaene som presenteres i media. Iblant blir jeg overmannet og oppgitt med tanke på at verdens største økonomi ledes av en mann som er mer opptatt av sveisen enn å utjevne sosiale forskjeller. Det landet er blitt så polarisert at man snart kan snakke om to Amerika. Der er det kristent å støtte Trump fordi han er mot abort, men er man for et sosialt sikkerhetsnett som sikrer de svakeste, (les Jesus om den saken!) er du kommunist og farlig. Altså, ikke kristen. Polariseringen i verden forsterkes som følge av dette. Vi påvirkes mer av Amerika enn vi liker å tro. Vi ser kollisjoner mellom individualisme og kollektivt ansvar, egoisme og altruisme.

Jeg er ikke sikker på om jeg nå egentlig skriver et håpshjørne. Det er bare sånn at iblant må disse negative tankene luftes ut. Når jeg har gått noen runder, må jeg si stopp. Men det er nødvendig å se på utsagnene, undersøke dem - så må jeg legge dem bort. I hvert fall de tankene jeg ikke kan gjøre noe med. Negative tanker suger. Hvor finner jeg motkrefter? En forfatter jeg nettopp leste slo et slag for stillheten. Stillheten kan være rensende og fornyende. Noen liker stillheten i naturen. Noen søker til havet. Noen reiser på retreat. Jeg liker stillheten når vi går i fjellet og når det er havblikk og vi bare sitter der helt konsentrert om stanga eller juksa. Den stillheten er god, for den inneholder naturlyder. Vi som har tinnitus, eller øresus, som det også heter, har ofte et anstrengt forhold til den totale stillheten. Den finnes jo aldri for oss. Likevel reiste jeg altså en gang på retreat. Der bor man i et fellesskap som spiser sammen, møtes en gang i døgnet, kanskje to, men det er ikke lov å snakke sammen. Vi bor på enkle rom. Det er ikke TV. Det er ikke lov å ha mobil eller radio. Ikke musikk på øret. Vi fikk mentale oppgaver, en form for åndelig trening. Vi er jo vant til å trene de fysiske musklene, jeg har gått milevis i sommer for å holde kroppen i form og alderdommen unna livet – litt til. Men hva med de åndelige musklene? På retreaten fikk jeg nye oppgaver hver dag – ting jeg skulle legge merke til når jeg gikk tur. Jeg skrev ned hvordan observasjonene virket på meg. På slutten av dagen hadde jeg mulighet til å fortelle om erfaringene til en veileder jeg fikk snakke med et kvarters tid. Det var underlig. Den ytre stillheten jeg fryktet, fordi den alltid minner meg om lyden som surrer i hodet mitt, ble etter hvert erstattet av en indre stillhet som var god. Fredfull. Den stillheten ga energi, og ble på en måte ei motkraft. Var Gud i stillheten? Jeg tror det. Negative tanker fikk en pause, og jeg kunne «restarte» og gå tilbake til hverdagen min.

Hver gang jeg har en oppgave i kirka på Trondenes, møter jeg den samme gode stillheten. Å komme inn der er som å bli favnet av århundrer med bønn, gode tanker, ønsker og håp. Jeg vasker meg med antibac og går opp midtgangen mot et åpent alterskap der Maria med barnet, sammen med hele Marias kvinnelige anegalleri, tar imot meg. I hodet hører jeg Lina Sandels opprinnelige versjon av Blott en dag: «Han som bär for mig en moders hjärta…» Apati og håpløshet er våre verste fiender. Ukas råd er: Let etter steder med god stillhet…