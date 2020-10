Et merkelig nasjonaljubileum: - Det viser seg at det snart er tusen år siden vikingene ravet rundt i fylla

nyheter

Det viser seg at det snart er tusen år siden vikingene ravet rundt i fylla, skar hodene av hedninger og truet folk og fe til å bli gode kristne. Sånt må naturligvis markeres og feires med fest og moro. Derfor har selveste Stortinget bestemt at vi land og strand rundt skal ha et skikkelig blot – et nasjonaljubileum. Norge i tusen år. Rema 1000 kan ta ferie. Nå er det Norge i 1000 som gjelder. For lengst utgått på dato, men likevel tiårets tilbud.

Jubileet starter allerede i år og skal deretter vare i 10 år fram til selveste jubileumsåret 2030. Det skal bli ei voldsom feiring der vikingtidas vold og trakassering skal gjenskapes. Fest og feiring er bra – bare det ikke varer for lenge. En gang må man bli edru. Det som skal feires så grundig er at en vikinghøvding som fikk navnet Olav ble drept på Stiklestad. Det fortelles at Olav absolutt ikke likte hunder. Han var rett og slett fryktelig redd for hunder.