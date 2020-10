Fikk med seg politikerne på uttalelse mot kollektivkutt

nyheter

Bakgrunnen for uttalelsen er fylkesrådet i Troms og Finnmarks forslag om å spare inn 49 millioner kroner innenfor Troms fylkestrafikks buss-, båt- og fergetilbud. Det vil føre til en rekke kutt for hurtigbåter og ferger i hele fylket.

– Jeg synes det er viktig at vi som jobber folk flest, sender et tydelig signal når det utføres vedtak som ikke er i tråd med det vi ønsker. Vi ønsker å få flere ruteavganger og et bedre tilbud, ikke et dårligere. Derfor synes jeg det er gledelig som vi enstemmig ikke støtter disse endringene, sier Eilertsen.