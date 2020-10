nyheter

Harstad kommunestyre bestemte i 2018 at det skulle utarbeides en "Handlingsplan for tverrfaglig samhandling for å forebygge og håndtere seksuelt krenkende adferd blant barn og unge 2020 til 2025" for barn fra null til 16 år.

Dette med bakgrunn i hendelser i ungdomsmiljøet i Harstad der det er avdekket uheldig bildedeling.