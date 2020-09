nyheter

De Står fast på at prosjektkostnad er på 53.000 kroner per m² (240 mill.), og at de har gitt kommunen et tilbud om å kjøpe kino og bibliotek for 270 mill.

– Fortjenesten skal blant annet dekke all risiko. I det ene tilbudet kan kommunen vente i fire år før de kjøper. Det er stor risiko i prosjektet som blant annet forurensing av grunn. Og det gjøres betydelige tilleggsinvesteringer i uteområde og Støperiet, som øker kvaliteten på bibliotek og kino, og som utbygger bekoster, sier Karlsen.