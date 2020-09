Ut mot hurtigbåtkutt: – Vil føre til en vanskelig hverdag

nyheter

Fylkestinget vedtok i juni i år et budsjettkutt på 90 millioner på grunn av milliontapet etter koronapandemien. I Tromsø ble det i juni klart at kuttene ville føre til et redusert busstilbud med kutt på fire millioner i ti år fra 2021.

Nylig ble det også kjent at fylkesrådet i Troms og Finnmark foreslår å spare inn 49 millioner kroner innenfor Troms fylkestrafikks buss-, båt- og fergetilbud. Det er bakgrunnen for at Eilertsen ønsker at Harstad kommune oppfordrer fylkesrådet til å stoppe de foreslåtte kuttene.