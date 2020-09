Så mye gjeld hadde Bygg Engineering

nyheter

38 millioner av disse er uprioriterte krav.

Slås konkurs, gjelden er på 38 millioner Den nye koronaloven klarte ikke å redde Bygg Engineering. Mandag sendte rekonstruktør Finn Håkon Jørstad saken til Nord-Troms tingrett og anbefalte at det åpnes konkurs. Det er snakk om en konkurs på 38 millioner kroner.

Bostyrer Jan Halstein Haugnes i Advokatfirmaet Østgård ser det som nødvendig å oppnevne en borevisor for en nærmere gjennomgang av boet. Ifølge bostyreren har bobehandlingen avdekket en betydelig mengde av uprioriterte fordringer, som gjør at en borevisor er aktuell. Revisor Hellgeir Alvestad i Revicom AS på Sortland har sagt seg villig til å påta seg oppdraget, og vil derfor inngå en avtale med boet.