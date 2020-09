nyheter

Nylig var tre av medlemmene i trafikksikkerhetsutvalget på befaring ved flyplassen i Evenes, og det er spesielt et område som skremmer vannet av dem. Det sier leder i utvalget, Sisilja Viksund (H).

– Like ved krysset til lufthavna ligger en liten bru. Der er veien så smal, at når to kjøretøy møtes finnes det ikke rom for myke trafikanter. Tungtrafikken er tungt representert på veien, trafikken er periodevis svært tett og farten er tilsynelatende for høy, sier Viksund.