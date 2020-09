nyheter

Rullestolbrukeren forteller at dagens kino og de tilpassinger som er gjort i ettertid åpenbart ikke i er i samsvar med dagens krav.

Jentoftsen, som også er leder av rådet for funksjonshemmede i Harstad, er sterkt engasjert i den opphetede kino- og bibliotekdebatten som pågår i media og på sosiale medier, og han er glad for at den har kommet opp nok en gang.