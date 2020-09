Felle som må fjernes

nyheter

Aftenposten har i en rekke artikler avdekket tilfeller av tapt permisjonslønn, og hovedårsaken er uklarhet i regelverket. Nav har avslått søknader fordi meldingen angivelig ble sendt inn for sent, men har senere måttet vedgå at det var avslag på feil grunnlag. Søknadsfristen er siste dag mor mottar foreldrepenger. Sendes skjemaet senere, blir det færre dager med utbetaling. Og når nybakte fedre har forvekslet denne fristen med mors siste dag med permisjon, blir det avslag hvis mor har hatt ulønnet permisjon etter siste foreldrepengedag.

Da går man i det som treffende kalles fedrekvotefellen. Med det antallet det dreier seg om, fortjener denne fellen en plass på Språkrådets liste over nyord. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har inntil nylig antatt at 40–50 fedre årlig går i fellen, et anslag han har lagt til grunn for sin opplysning til Stortinget om saken. Nå viser det seg at han må bruke mellom 8- og 9-gangen på svaret.

Sett fra brukersiden er hvert tilfelle ett for mye, med ubehagelige konsekvenser for den enkelte familie. I parlamentarisk sammenheng er feilinformasjon en alvorlig sak. SV-representanten Freddy André Øvstegård, som først stilte spørsmål om fedrekvotefellen finner det illevarslende at verken NAV eller regjeringen har hatt oversikt og kontroll. NAV er for sin del i gang med å spore opp fedre som er blitt rammet av feil praksis de siste fem årene. Dette føyer seg til opprydningsarbeidet på andre og enda langt større områder og vitner på nytt om svakheter i systemet.

Ropstad har tidligere varslet et lovendringsforslag som vil fjerne fellen, et forslag som ble fremmet allerede av Stoltenberg-regjeringen, men lagt i skuffen av Ropstads forgjenger i Solberg-regjeringen i 2013. Å hente det opp igjen er på høy tid når det uttalte målet er å gjøre foreldrepermisjonen enklere, lettere tilgjengelig og tilpasset familiens behov. Og Nav må jobbe kontinuerlig når det gjelder tydelig og begripelig informasjon til sine brukere.