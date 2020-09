Mennesket og vitenskapen

nyheter

Joda, jeg har også lært om det. Men det begynner å bli en stund siden. Hun var fullstendig satt ut ved tanken på at hele det fysiske universet kan beskrives med matematikk. Jeg synes å huske at vi var mest opptatt av knallgass og liknende forbindelser som det ble litt umiddelbar action av.

«Tenk, et bittelite atom kan knytte seg til noe annet og bli til store formasjoner: sjøer og fjell… det er nesten skummelt å tenke på !» Og jeg følger henne. Jeg så nettopp et TV-program om Hubble, det gigantiske teleskopet som har forsynt verden med bilder fra det ytre rom. Det er bare å la skuldrene falle og gi seg hen. Verdensrommet, så gammelt – og så vakkert! Og så stort…Ikke noe for mennesker med agorafobi, angst for store plasser.

De ulike vitenskapene er komplementære. Kunnskap på ett område utfyller kunnskap på et annet. Matematikken hjelper oss å beskrive universet, hvordan det henger sammen, beregner avstander og krefter som holder planeter i sine baner. Filosofi og teologi hjelper oss med hermeneutikken så vi kan reflektere over vår egen plass i det hele. Det er godt å ha to bein å stå på.

Jeg lurer på om de som har laget lærebok i såkalt «kreasjonisme» ser slike TV-programmer? Universet er 6000 år, i følge dem. Her handler det om lukket bevisførsel, fasiten er gitt. Vitenskapen jobber med en åpen bevisførsel. De våger seg ut på den store veien uten helt å vite hvor den ender. For meg er det dette som er Guds vei. Jeg er overbevist om at han skaper enda. Nye planeter, nye galakser – og her går vi på en av dem – ikke engang den største! Jo, det går an å bli svimmel.

Da Galilei lagde teleskopet sitt så det var mulig å se lenger ut i rommet, ble det spetakkel. Vi kjenner den gamle historien om kirken som ville brenne fysikeren for kjetteri. Han satte opp teleskopet sitt for å vise dem det han selv hadde sett. Planetene var runde som kuler, eller oster. Presteskapet kikket skeptisk inn i det lange røret med linser og utstyr de aldri hadde sett før. Riktignok så de runde kuler, men det kunne jo være noe han hadde hengt opp for å lure dem! Det fikk bli bålet. Det er lett å ironisere over mennesker i en annen tid, slik Bertolt Brecht gjorde i skuespillet om Galileis liv. Det handler om mennesker med et annet forståelsesunivers. Men det er kanskje noe å lære av det også?

Jeg har mange ganger undret meg over hvorfor kunnskap er så truende for mange, når vi ser hvordan ny vitenskap hver eneste dag redder liv? I disse tider leser vi om forskere som jobber på spreng for å skaffe oss en vaksine som duger – samtidig som filosofer, politikere og åndelige ledere følger med så dette ikke skal bli et gode som er forbeholdt de rikeste. Evnen til å ta til seg kunnskap og anvende den er en gudegave.

Min lærer i naturfag på videregående åpnet universet for oss. Han geleidet oss med undring og beundring inn i stjernetåkene. Han var fysiker og astronom – og aktivt medlem av Grefsen menighet i Oslo. Han fjernet frykt for alt dette ukjente og åpnet øynene våre for at matematiske og fysiske lover også har skjønnhet. Sin egen mystikk, om du vil. For meg har det aldri vært noen motsetning mellom det å tro og samtidig huse en dyp respekt og nysgjerrighet for vitenskap og forskning.

Trevor Zibande var prest og pappa i et forholdsvis voldelig og fattig nabolag i Soweto, en forstad til Johannesburg. (Sør-Afrika) Han manglet en fortann, og etter å ha hørt ham fortelle om den evige kampen for rettferdighet i sitt land, skjønner jeg at det å være en slik prest kunne ha omkostninger, også for tanngarden. Han hadde et sterkt håp for landet sitt – og for sønnen sin. Da vi hadde spist, ba han oss sette oss til rette og lytte. Inn kom en ruvende ung mann. Det var sønnen. Uten nærmere fakter startet han å synge. Det skulle ikke så mye til å fylle den lille stua, men tro meg, den stemmen kunne fylt en operascene hvor som helst i verden. Jeg skjønte raskt at dette ikke var underholdning for gjestene. Det var en gave, men også en bønn. Dette unge talentet hadde ikke samme mulighet som mitt barnebarn til å studere på de beste skolene i trygge rammer- og nå sitt potensiale. Jeg vet ikke hvordan det utviklet seg. Kunne jeg hjulpet han? Kanskje. Jeg vet ikke. Men jeg vet at han ga meg et minne som får tårene til å sprette bare jeg tenker på det. For hva sang han i den enkle stua der vi nesten ble blåst over ende av stemmeprakt? «How great Thou art»- eller på norsk: Å store Gud, når jeg i undring aner, hva du har skapt av verdener ved ditt ord, Ser universet med de mange baner, og alt omkring meg her på denne jord. «Then sings my soul, my Savior God to Thee, How great Thou art, how great Thou art…”

Vitenskapsmannen Galilei gikk ned fra bålet som var gjort klart til ham. Ei fortann kan man alltids ofre, men ikke et helt liv. Han hadde mye ugjort, og de runde planetene går jo i sine baner likevel.