– Jeg er så glad for at saken endelig har fått en løsning. Jeg må bare takke alle som har stått på for meg og andre gamle, sier 95-åringen som har ventet på en avgjørselse siden kommunesammenslåingen for 10 måneder siden.

Bor på feil side

Harstad Tidende skrev for et par uker siden om 95-åringen som bor på feil side av Tjeldsundet, og som derfor ikke har fått være med på ordningen med matombringingen.