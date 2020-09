Mangler Tittel

nyheter

Duell om distriktene

Med utkastet til nytt partiprogram mener Ap å ha blankpusset den sosialdemokratiske profilen som skal fronte den borgerlige regjeringen foran valget neste år. Men målinger viser stadig at frontlinjen mot høyresiden ikke er den eneste. Partiet skvises i økende grad av sine påtenkte samarbeidspartnere SV og Sp, med spisset budskap fra hver sin kant. Sp er nå en jevnstor konkurrent i de gamle Ap-bastionene Nord-Norge, Trøndelag og Innlandet. Jonas Gahr Støre har da også gradvis nærmet seg en Trygve Slagsvold Vedum-preget retorikk, og i Klassekampen markedsfører Aps nestleder Bjørnar Skjæran det nye programmet som den mest ambisiøse distriktspolitikken på flere tiår.

Løftet om en helhetlig plan for statlig nærvær i distriktene omfatter ikke flytting av statlige instanser ut av Oslo. Klokelig nok, kunne man kanskje si. For her har flere regjeringer måttet notere sprik mellom ambisjoner og resultater, tallstrid om resultatene og varierende suksess med flyttingen. Ap nøyer seg med at nye statlige arbeidsplasser skal lokaliseres utenfor hovedstaden. Selv dette kan bli krevende nok når Skjæran fremstiller det som noe nær en garanti. Her må nok ulike hensyn veies mot hverandre også i fortsettelsen.

Uansett er statlige arbeidsplasser neppe tenkt som et satsingsområde i et program som lover trygge jobber til alle. Spørsmålet frem mot valget blir snarere hvilke eksisterende statlige distriktsarbeidsplasser Ap tenker å opprettholde. Etter Solberg-regjeringens mange og store forvaltningsreformer er det jo ikke så mange igjen. Det finnes neppe nok gjenværende lensmanns- eller skattekontorer til å imponere velgere som nå vil stemme Sp.

Dermed koker det ned til – eller rettere sagt opp til – et spørsmål om hvor konkret styringspartiet Ap vil være med å reversere reformene. Stort sett er dette reformer av den typen Ap og Høyre har stått sammen om, ut fra et mål om effektivisering og å møte utfordringene i en ny tid. Støre har for lengst varslet at Ap trekker seg fra politireformen, men fortsatt uten å bli særlig konkret. Og her ligger partiets dilemma langs den rødgrønne frontlinjen. Ap kan saktens skru opp volumet i sine angrep mot høyresidens sentralisering, men aldri overby Sps reversering.