Slik firedoblet Bodø-biblioteket besøket

Biblioteket er i endring. De tidligere bokutslånssentalene er ut. Nå bygges de nye bibliotekene som små kulturhus. Og publikum strømmer til. Det gamle biblioteket i Bodø hadde mellom 110 og 120.000 besøkende i 2013. I november året etter sto Stormen ferdig. I fjor var 470.000 innom. Det er tallenes tale fra Stormen bibliotek. Tallene er basert på tellere i alarmportalene inn til selve bibliotekdelen i bygget.

Aktivitetene er nøkkelen

– Det er de arrangementene og aktivitetene som vi skaper her i Stormen bibliotek, alene eller sammen med samarbeidspartnere, som er den store forskjellen mellom dette og det gamle biblioteket. I det gamle hadde vi knapt 10 arrangementer i løpet av et år. Nå er vi oppe i hele 650 planlagte aktiviteter og arrangementer årlig, med et totalbesøk på rundt 27.000. Her er det snakk om alt fra større familiedager med aktiviteter over hele huset, til foredrag, debatter og festivaler med 200 – 300 personer til stede, til mindre arrangementer som digitale kvelder for barn, leksehjelp, Strikk og lytt for voksne, og så videre. Listen med aktiviteter er lang og mulighetene mange. I biblioteket er det også etablert et nettverk med ungdom, Unge Stormen, som planlegger og gjennomfører arrangementer for, av og med ungdom.