Kommuneoppgaver

nyheter

Samtidig sitter mange av de som prøvde å lære oss å sette tæring etter næring, på sykehjemmene med for få sykepleiere.

Ja, sågar er det noen som sier at vi må investere oss ut av den økonomiske krisa vi ser foran oss. Det har også lite med måtehold å gjøre. Tvert om er det heller en kurs for å brekke nakken når en tar alle sparepengene til et offentlig og privat samarbeidsprosjekt.

En kan og se på saka ut fra et klasseperspektiv. Skal en prioritere Harstads overklasse med flere kulturhus med vinservering på bekostning av barneskoler og sykehjemsplasser?

Det virker som at dagens politikere, særlig fra Ap og MdG, er naive og lett påvirkelige for pressgrupper og kampanjer når de nå snur og trosser rådmannens fraråding. Da bør en huske at ved kriser er de kapitalsterke gruppene snare med å dytte oppgaver og økonomiske forpliktelser over på det offentlige. Lenge har eiendomsselskapene spekulert på boligmarkedet, et marked med overinvesteringer. Da melder de offentlige prosjektene seg som interessante. En videregående skole betaler fylkeskommunen for, en kino og et bibliotek betaler kommunen for. Infrastruktur fra det offentlige skal redde fortjenesten til eiendomsselskapet HSI.

Glansbilder er ingen garanti for suksess. Positive erfaringer med kulturhus og grottebad, må kobles til den tida som var for 20 og 30 år siden. Dagens virkelighet er at både Harstad kommune og landsdelen opplever befolkningsnedgang. Vi har fått en pandemi som rammer blant annet reiselivet i mange år fremover. Regjeringa vil stramme inn på statsbudsjettet og begrenser seg til å støtte de største byene som Tromsø og Bodø med bypakker. Vi derimot, har bare en halvferdig Harstad-pakke.

Konjunktursvingninger er ikke lokale eller regionale. Internasjonalt ser vi en økonomisk kollaps for dollaren som vil ramme den vestlige økonomien hardt. Vår viktigste strategi bør være å styrke vår sjølbergingsgrad, stimulere primærnæringene og verne om den industrien vi har. Kommunens primæroppgaver må først sikres før en kaster seg ut i spekulative prosjekter som oppbygging av et nytt bysentrum. Det er heller ikke noe galt med hverken kinoen eller biblioteket vi har.

Til kommunestyret sitt møte får vi se om vi har lokalpolitikere som taler på vegne av folk eller for pressgrupper som er påvirket av eiendomsselskapenes kampanjer. De kommunale primæroppgavene på drift bør prioriteres foran usikre investeringer som binder store driftsutgifter i lang tid fremover. Politikerne har ansvar for å sette stevne etter evne.