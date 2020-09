nyheter

– Jeg åpnet døren for å se og fikk hakeslepp. Naboens store osp hadde gitt opp for stormen og delt seg i tre og dekker nå tre eiendommer, sier Kai Arne Skoglund på Seljestad.

– Det var en storm av verste slaget, og vi som har bodd her i 30 år har aldri opplevd maken her på Seljestad. Jeg har aldri trodd det skulle skje her, sier han