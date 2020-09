Slår alarm om nasjonal sabotasje av sykler. Dette må foreldre passe på

nyheter

De samme hendelsene har det blitt rapportert om bed flere barneskoler i Harstad i høst.

Det er først og fremst sykler til barn og unge som rammes av hærverket. Slik sabotasje er ikke et nytt fenomen, men i år har det toppet seg i byer over hele landet, opplyser Oslo sykkelverksted, ifølge en pressemelding fra If.

– De siste månedene har sykkelsabotasje skjedd i mange deler av Norge. De som gjør dette, ser sikkert på det som uskyldige skøyerstreker. Men det kan være livsfarlig dersom et hjul løsner i stor fart eller når du må bråbremse, sier sykkelmekaniker Lars Håkon Slette.

Frykter mobbing

Det er særlig sykkelens hurtigkobling på forhjulet som blir løsnet.

– Det skjer ikke av seg selv at denne koblingen løsner, du må åpne den med et fast håndgrep. Vi har også eksempler på at bremser blir ødelagt på ulike måter, sier sykkelmekanikeren hos Oslo Sykkelverksted.

Sigmund Clementz i If oppfordrer familier til en prat over middagsbordet om konsekvensene av å fikle med andres sykler, ifølge pressemeldingen.

Han frykter også at hærverket kan være et bakteppe av langvarig mobbing for den som blir utsatt for dette.

– Det er også viktig å være oppmerksom på at det kan være et bakteppe av langvarig mobbing for den som blir utsatt for dette. Barnet kan bære på saker og ting inni seg som det ikke vil snakke om. Som voksne må vi ta dette på stort alvor, sier Clementz.

Dette må du sjekke

Han råder foresatte til å ta slike hendelser opp med skolen for å diskutere oppfølging og tiltak.

Sykkelmekaniker Lars Håkon Slette har et par tips for å sjekke at sykkelen er i orden:

– Skal du ut og sykle, kjenn på at hjulene foran og bak ikke er løse. Sving også på styret for å kjenne etter om noe er rart, og brems en gang eller to i lav hastighet for å sjekke bremsene, sier han.