Odd (90) har gått fredsmarsjen siden 1945

Det var høsten 1945, da Odd Sørensen var 15 år, at han gikk fredsmarsjen på Liland for første gang.

Hans storebror, Olaus Sørensen, omkom i oktober 1940 da skipet han var på ble torpedert ved Dunmore i Irland. Med broren og alle falne i tankene, gikk han Fredsmarsj 1945 på Liland sammen med over 90 andre.

Denne høsten var det fredsmarsjer i hele landet, og man gikk under mottoet "Gå som du kan, gå for ditt land", skriver Liland kommune. Siden har Liland IF arrangert marsjen hvert jubileumsår siden 1945.

Til helgen skal Odd Sørensen (90) være med på marsjen, til heder og ære for alle fra Evenes som kjempet og falt.

På Evenes kirkegård ble det etter krigen reist en minnebauta over de falne fra Evenes. Her holdes det tale og legges ned krans hver 17. mai.

– Vi inviterer alle til å bli med å markere 75-årsjubileet for fred og frihet. Man kan velge mellom distansene 5 kilometer og 7 kilometer tur/retur, og alle får utdelt en flott medalje, opplyser Sylvi Johansen i Trimgruppa Liland IF.