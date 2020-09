nyheter

Da Bysenteret åpnet dørene i 1998 åpnet også Spar-butikken. Etter 22 år med Spar i Bysenteret har Norgesgruppen og Kjøpmannshuset besluttet å avvikle driften fra 31.12.2020, og skal ha normal drift til den tid. Som eneste butikk i kjeden i Harstad, betyr det at vi mister Spar fra byen.

Bakgrunnen for nedleggelsen er at det over til har vært utfordringer med lønnsomheten, og at det derfor er for tøft å drive mot gode nok resultater.