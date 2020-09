nyheter

– Jeg synes det er fint at så mange sentrumsaktører går sammen for å gjøre noe fint for Dyrebeskyttelsen. De jobber så bra og trenger ressurser, sier Veronica Melå i Forlag Utenfor Allfarvei.

I 2019 var 90 prosent av hjemløse dyr som trengte hjelp, katter, ifølge Dyrebeskyttelsen Norge. Det er bakgrunnen for at arrangør Forlag Utenfor Allfarvei og Ness & Lind, sammen med Dyrebeskyttelsen Norge Harstad og Esencia inviterer til Ness & Linds lokaler lørdag.