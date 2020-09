nyheter

Ferda Norge sin avdeling i Bjerkvik har holdt til i Nordmoveien 165 siden 1990-tallet. Nå bekrefter daglig leder ved Ferda, Leif Terje Hansen, at de er på flyttefot.

– Over tid har vi tenkt at det har vært behov for nye lokaler. Da vi kom over tomten i Evenes, fant vi ut at det var riktig plass å slå seg ned på, sier Hansen, og legger til at de også så ut tomter i Bjerkvik.