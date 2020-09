Breddefotballen havner i offside

nyheter

Fotballforbundets statistikker viser skremmende utslag, og mye tyder på at de som spiller for å ha det gøy og trimme — og det er mange — kutter ut og finner på noe annet. Neste års serier i breddefotballen vil gi fasitsvaret på hva koronaen koster.

Fredag kom skrekkbeskjeden som egentlig ikke var spesielt overraskende: Det blir ingen breddefotball i 2020. Rent konkret betyr det at forbundsstyret kansellerer sesongen for 2. divisjon kvinner (tredje nivå) og Norsk Tipping-ligaen (fjerde nivå). Det er Fotballforbundets 18 kretser som organiserer øvrig breddefotball for voksne, og med forbundsstyrets beslutning er det en naturlig konsekvens at også kretsene kansellerer sine kretsserier.

Det betyr at det ikke blir noe kamptilbud i 2020 på voksennivå. Nå jobbes det for å få i gang godt organiserte og divisjonsvise vinterserie, men det blir uansett en bleik erstatning for «ordentlig» fotball.

Selvsagt er det viktig å ta forholdsregler når man har med et smittsomt, dødelig virus å gjøre, men mange etterspør likevel logikken. «Tusenvis av kamper. Minst 100.000 kontakttreninger. Fotball har gitt 0 smitte i Norge. Likevel mener regjeringen og helsemyndigheter at opphør av all fotballaktivitet for de mellom 20–35 er et viktig grep for å hindre smitte», melder speaker for Viking Fotball, Øyvind Jacobsen på Twitter.

Tidligere Vålerenga-trener, Lars Tjernås, mener også det er en håpløs beslutning. «Når Tyskland nå tillater klubbene i Bundesliga å fylle opp tribunene med 20 prosent kapasitet, er begrunnelsen at de har sett at fotballen tar smittevern på største alvor, og har stor kompetanse – fordi det vurderes trygt. Vet om et annet land der samme argumentasjon kunne vært brukt», skriver han på Twitter.

«Det er ikke breddefotball og breddeidrett som rammes nå. Det er å undervurdere situasjonen grovt. Det er bautasteiner i hver krok av landet som rammes, holdepunktene i livet for veldig mange — ildsjelene og de mest sårbare — som sammen holder lokalsamfunn oppe. Så ille er denne dagen», skriver Tjernås.

Det er mange som har kjørt «koronatreninger» uten kontakt tre ganger i uka de siste månedene. Men oppslutningen daler, og forståelsen for myndighetenes beslutning går samme vei. I vår region har det i praksis ikke vært smitte av betydning siden i mars. Idretten har holdt seg på matta og ikke smittet noen. Derfor burde man i det minste gi grønt lys for kontakttrening.

Hvis breddefotballen tømmes for krefter og initiativtakere, er det mange lokalsamfunn som kommer til å lide på sikt.