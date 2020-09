Forgrep seg på utviklingshemmet person

nyheter

Ifølge Hålogaland lagmannsrett gjennomførte han ved flere anledninger, og på flere til dels offentlige steder samleie med kvinnen, som på det tidspunktet skal ha vært bare 17 år gammel. Overgrepene skal ha skjedd i en annen kommune enn Harstad, i 2016.

Mannen ble i februar 2020 dømt på tingrettsnivå til samme straff, men anket saken videre inn for lagmannsretten, som har opprettholdt dommen fra tingretten.

Fare for fengsling

Under straffesaken ble det konkludert fra sakkyndig hold at fornærmede hadde vært utredet flere ganger. Det er hevet over tvil om at hun i juridisk forstand anses å være psykisk utviklingshemmet i lettere grad. Forholdet dem imellom ble holdt hemmelig. De sørget for å sjekke inn og ut av hotell på ulike tidspunkt.

Tiltalte kjøpte et eget Simkort til fornærmede, slik at de kunne korrespondere med hverandre uten at noen oppdaget det. Han forklarte fornærmede at han ville komme i fengsel om de ikke holdt forholdet hemmelig.

Advarer mot potensiell livsfarlig aktivitet blant unge i Harstad I det siste har enkelte sykkeleiere opplevd at noen har løsnet hjulene på syklene deres, og ofte blir det ikke oppdaget før syklistene har lagt ut på veien.

Tiltalte hadde også kontakt med fornærmedes nærmeste familie, og overnattet ved en anledning. Ifølge fornærmedes mor gjorde tiltalte seksuelle tilnærmelser overfor henne. Senere konfronterte hun datteren med dette, og det kom fram at fornærmede hadde hatt et langvarig seksuelt forhold til tiltalte. Datteren avsluttet da forholdet.

4. april 2016 anmeldte fornærmedes mor forholdet, fordi hun mente tiltalte hadde utnyttet datterens psykiske utviklingshemming for å skaffe seg seksuell kontakt.

Har slitt i ettertid

Lagmannsretten fant det utvilsomt at den Harstad-bosatte mannen forsto at fornærmede var psykisk utviklingshemmet. Ved vurderingen vektlegges at han selv opplyste å ha stusset over flere ting ved fornærmedes adferd dagen de møttes, sent januar 2016.

Han beskrev henne også som barnslig, naiv og overivrig for lagmannsretten, som ikke er i tvil om at han raskt fikk innblikk i og innså at hun ikke var en normalutviklet 17-åring.

Slik lagmannsretten ser det kan det ikke utelukkes at fornærmede var forelsket i tiltalte, men forholdet og følelsene for han kan ikke forklares på annen måte enn at det var forankret i hennes psykiske tilstand. Dersom man tenker hennes diagnose bort, ville hun ikke ha innledet den seksuelle kontakten med tiltalte.

Fornærmede har i ettertid slitt psykisk og setter nå ord på at hun opplever seg utnyttet.

Mild straff

Strafferammen for slike typer overgrep er seks års ubetinget fengsel. Under vurderingen av straffeutmålingen har lagmannsretten konkluderte med at det ikke er grunnlag for å legge til grunn at handlingene har vært av voldelig karakter, og fornærmede har også vært en aktiv part.

Stenger dørene for godt fredag klokka 17.00 Det tradisjonelle bensinstasjons-konseptet med Esso og Tiger Butikk i byens sentrum er historie. Esso har imidlertid avtale med Frank Trælnes om drivstoff i ett år til. Hva som skjer med pumpene etter den tid, er usikkert.

Lagmannsretten mener at straffens utgangspunkt bør være fengsel i to år. Tiltalte har erkjent de faktiske forhold, men ikke straffansvar. I formildende retning kommer også saksbehandlingstiden. Anmeldelse ble inngitt 4. april 2016. Frem til avgjort ankeforhandling har det dermed gått fire år og fem måneder.

Tidsbruken og liggetiden regnes som en krenkelse av tiltaltes rett til en rettferdig rettergang. Han slapp derfor med ett års fengsel, og 100.000 kroner i oppreisning til jenta.

Dette er ikke den første dommen mannen pådrar seg. Han har også sonet for andre typer forbrytelser.