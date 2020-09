nyheter

– Selv om eldrerådet har vært med underveis i prosessen må jeg ærlig innrømme at dette ble mye finere enn jeg trodde. Her er det nyeste man forventer å finne i et sykehjem av hjelpemidler og tekniske installasjoner, pluss rosinen i pølsa i form at et flott moderne fullverdig institusjonskjøkken.

– Nå får de eldre som bor både på sykehjemmet og i omsorgsboligene nykokt middager, nystekte brød og varme vafler laget her på sykehjemmet, fremfor å få det levert fra Harstad eller Dyrøy.