Dette fant arkeologene langs den nye Hålogalandsveien

- I sommer har vi gravd på totalt åtte lokaliteter fra periodene eldre steinalder, yngre steinalder, jernalder og middelalder. Kulturminnene har virkelig levert, og vi har funnet et stort antall funn og kjempespennende strukturer. Noe av det mest spennende i år, har vært Kåringsklubben. Her er det to lokaliteter som ligger like ved siden av hverandre. Den ene er fra ca. 4000 f.Kr, mens den andre er fra ca 3000 f.Kr. På begge steder har vi funnet fantastisk flotte steinredskaper, og et uvanlig høyt antall skiferkniver og spisser trolig brukt til både harpuner, spyd og piler, sier prosjektleder Inga Malene Bruun, i ei pressemelding fra Statens vegvesen.

E10/ rv. 85 og rv. 83 (Hålogalandsvegen) er under utbygging, og arkeologer kartlegger områdene slik at historien kan bevares for kommende generasjoner.