Forut for dette mistet Reidar Magne Rafaelsen fra Harstad en lunge for 23 år siden. Han har gjennomført to operasjoner i hovedpulsåren, en hjerteklaffoperasjon samt hatt hjerneslag.

Etter de siste operasjonene ble Rafaelsen mye plaget med beina. De ble stive, støle og vokste i størrelse. I oktober i 2019 fikk han problemer med å bevege seg, og store kjøttsår begynte å oppstå. Det ble vondt for han bare å ta på beina.