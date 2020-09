I dag feirer Hålogaland kraft 110 år – og deler ut 1,4 mill.

nyheter

– Det hele startet med "Lys i husan" 15. september 1910. Da ble den første strømmen basert på ren vannkraft produsert i regionen vår, forteller Ida Texmo Prytz, administrerende direktør i Hålogaland Kraft AS.

Fire dager etter at Gausvik kraftverk var startet og linjenett og transformatorer var testet, var det klart for påkobling av strøm til de første abonnentene. Harstad Elektricitetsverk ble da det første e-verket i regionen som sørget for lys og varme da 70 bykunder ble påkobla den 19. september 1910.

110 år

110 år etter heter Harstad Elektricitetsverk Hålogaland kraft.

– Vi har fortsatt "Lys i husan", men en i tillegg er vi mye mer. Lys i husan refereres oftest til strøm, men Hålogaland Kraft leverer også internett gjennom fiberkabel, som er lyssignaler" (lyssignaler sendes gjennom fiberkabelen.

Feiringen var opprinnelig planlagt sammen med lokalsamfunnene i eierkommunene Harstad, Tjeldsund, Kvæfjord, Lødingen, Gratangen og Ibestad, ifølge Prytz. I år blir dagen runddagen feiret litt annerledes.

Deler ut 1,4 millioner

Selskapet deler heller ut 1,4 millioner kroner til signalprosjekter rundt omkring i kommunene.

– Vi ønsker å vise at vi bryr oss om lokalsamfunnene rundt oss og at vi ønsker å gi noe tilbake.

Startskuddet for å søke på midlene "Positiv energi=lokal verdi" er lørdag 19. september 2020.