Jeg kan knapt huske at det har gått mer enn en måned mellom to konsertopplevelser, enten som utøver eller som publikummer, i mitt voksne liv. Det siste halve året har det imidlertid vært glissent i konsertkalenderen for oss alle.

For korsangerne i Vox Arctica er det nesten ett år siden de sist opptrådte på konsert. Det er derfor ikke vanskelig å skjønne at sangerne både gledet seg og så med spenning fram til torsdagens ikke bare en, men to konserter i Kanebogen kirke.