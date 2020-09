Hurtigrute-skandalen: Skipslege mener han er uthengt

nyheter

Styret i Hurtigruten la seg torsdag flat og ba om unnskyldning da Hurtigrutens granskningsrapport ble presentert. Ifølge rapporten skyldtes hurtigruteskandalen, der det ble utført mangelfull koronatesting om bord, at det ble begått en rekke feil.

– Jeg ble sjokkert. Tvert imot var det jeg som etterspurte testene. Vi hadde et avklart forhold mellom oss, jeg og den filippinske legen, sier han til NRK etter pressekonferansen.

I rapporten kritiseres en av de to norske skipslegene for å ha droppet å teste mannskapet om bord. Det kommer blant annet også fram at ansvarsfordelingen mellom legene var uklar. Advokat Hugo Storø bekrefter at den norske legen har formidlet til granskerne at det derimot var den filippinske legen som behandlet det filippinske mannskapet.

Filippinsk lege ville teste mannskap – norsk lege droppet det VG: Et av funnene i granskningsrapporten av Hurtigruten viser at en filippinsk lege ville koronateste mannskapet på den første Hurtigruten-seilasen 21. juli.

Skipslegen sier til NRK at det var den filippinske legen som ombestemte seg angående testing før anløp i Tromsø.

– Jeg hadde ikke mistanke om covid. Jeg fikk beskjed om at de hadde vært i karantene, at de hadde vært testet to ganger, og la dette til grunn, sier han, ifølge NRK.

71 personer ble smittet med korona om bord på MS Roald Amundsen seilaser.