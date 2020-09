Brannskolen får 140 millioner kroner

nyheter

Det kommer fram i forbindelse med at justisminister Monica Mæland besøker Tjeldsund og Harstad i dag.

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) fra Harstad mener regjeringens forslag til bevilgning vil sikre at bygging av nødvendig ny infrastruktur ved dagens Norges brannskole, kan starte opp i 2021. Byggeprosjektet skal etter planen være ferdig høsten 2023.

– Dette er en gledens dag for brannskolen. Nå kan all tvil ryddes til side om hvor denne utdanningen legges til, sier en tydelig fornøyd stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).

– Når hovedtyngden av brannutdanningen nå legges til brannskolen på Fjelldal, bidrar dette til et løft for denne utdanningen for hele landet. Ved full drift vil 160 studenter til enhver tid holde til her, pluss 80 studenter som vil være i praksis ved ulike brannstasjoner rundt om i landet.

Fagskolen vil være en åpen offentlig utdanning som alle kan søke seg til – i motsetning til dagens utdanning, som krever at man må være ansatt i et brann- og redningsvesen før man kan starte å utdanne seg til brann- og redningspersonell.

Bakgrunn

Regjeringen konkluderte i februar 2015 med at det skal etableres en offentlig toårig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell. Fagskolen skal lokaliseres til nåværende Norges brannskole i Tjeldsund kommune. Det vil også bli etablert en avdeling i Stavern underlagt fagskolen, som får ansvar for utdanning av nødmeldesentraloperatører og opplæring innen samvirke og samhandling. Når fagskolen er i full drift skal den etter planen ta inn 160 studenter årlig. Det vil være 240 studenter til stede i Tjeldsund samtidig, mens 80 studenter til enhver tid vil være ute i praksis i et brann- og redningsvesen.

De 139,1 mill. kronene vil bli fordelt mellom Statsbygg og DSB. Det foreslås å bevilge 124,6 mill. kroner til Statsbygg til oppstart av bygging av blant annet nye bygg (brannstasjon og kantine-/undervisningsbygg mv.) og utvidelse og oppgradering av øvingsfelt og øvingsobjekter.

Det foreslås å bevilge 14,5 millioner kroner til DSB. I tillegg til å understøtte Statsbyggs arbeid med ny infrastruktur ved Norges brannskole vil DSB i 2021 fortsette arbeidet med forberedelse av NOKUT-søknad, utvikling av studieplaner og læremidler, planer for rekruttering av personell og studenter, utvikling og revidering av regelverk, opptaksprosesser og samarbeidsavtaler med brann- og redningsvesenet.