Lik etter midnatt natt til torsdag melder Troms politidistrikt at Utrykningspolitiet har avholdt fartskontroll i Ervika.

- Det ble beslaglagt et førerkort idet farten ble målt til 76 km/t i 50 sonen, heter det fra politiet.

Ved halv tre-tida natt til torsdag stoppet også UP en bilfører i Harstad. De mistenker at personen var ruspåvirket, så personen ble kjørt til på legevakta for prøvetaking.