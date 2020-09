Landbruksministeren besøker Harstad-området

nyheter

Mandag besøker ministeren tre gårder i Harstad-området. Samme dag holder hun et åpent politisk møte på rådhuset i Harstad klokken 18.30, ifølge regjeringen.no.

Gårdsbesøkene blir hos Gunnlaug Berg og Andreas Larsen i Gausvik, hos Anne Rebekka Kulseng-Hansen i Sæteråsen, og hos Tone Rubach og Ola Gjermund Berg på Sandsøya.

Tirsdag besøker hun Kathrine Jansdatter Johnsen og Kjetil Wold i Kvæfjord og Risøyhamn på Andøy.

Ut på dagen mottar May og Stig Johannessen på Nordtun gård Nordland landbruksselskaps pris for veldrevet gardsbruk 2019. Her vil Bollestad vil holde innlegg om Framtidas landbruk i nord i lys av nye trender i matvarehandelen.